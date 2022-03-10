جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف ميشوستين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن حكومته طلبت من شركات الطيران الحفاظ على الطائرات الأجنبية بعد حظر تحليقها، موضحًا أنهم يعملون على مواجهة العقوبات الغربية وفق الخطط المحددة. وتابع: ندرس فرض عقوبات على الدول التى قررت منع سفننا من دخول موانئها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: ندرس فرض عقوبات على الدول التى منعت سفننا من دخول موانئها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.