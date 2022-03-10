بريطانيا تبدى قلقها من احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتابعت ليز تروس - فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - أن استخدام الأسلحة الكيماوية فى أوكرانيا سيكون "خطأً بالغًا". كانت الدول الغربية قد حذرت أمس من احتمال توجيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية فى العاصمة الأوكرانية كييف، فى محاولة لتخطى المصاعب اللوجستية التى تعرقل سيطرة قواته عليها.

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