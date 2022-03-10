عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى الخارج يبلغ عتبة المليونين

وصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا، يوم الثلاثاء، إلى مليوني شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في أسرع موجة نزوح جماعي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على تويتر "وصل تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص... مليونان!!".

تأتي الإحصاءات الجديدة بينما بدأت محاولة جديدة لإجلاء المدنيين على طول الممرات الآمنة، يوم الثلاثاء.

وكان ممر سومي شرقي أوكرانيا واحدا من خمسة ممرات آمنة وعد الروس بإقامتها لإتاحة الفرصة للمدنيين للفرار من الهجوم الروسي.

ومارست ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضغوطا من أجل السماح لجميع المدنيين العالقين وسط القتال في أوكرانيا بالمغادرة بأمان.

وعبرت يوم الخميس عن "قلقها البالغ بشأن المدنيين العالقين وسط الاشتباكات في العديد من المناطق".

في غضون ذلك، قال عمدة العاصمة الأوكرانية، إن حوالي مليوني شخص غادروا المدينة، ويمثل هذا العدد نحو نصف سكان منطقة العاصمة.

وقال عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، إن المدينة تحولت إلى حصن في الوقت الحالي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن ثلاثة من هذه الممرات تعمل من مناطق تعرضت للقصف.