بنك التسويات الدولية يعلق عضوية "المركزي الروسي"

علقت عضوية البنك المركزي الروسي في مصرف التسويات الدولية، على ما أعلنت الناطقة باسم المصرف.

ويعتبر مصرف التسويات الدولية المصرف المركزي للبنوك المركزية الوطنية. وعلق بنك التسويات الدولية إمكان وصول بنك روسيا "إلى كل خدمات مصرف التسويات الدولية" على ما أوضحت الناطقة باسمه لوكالة فرانس برس. وأشارت الناطقة بسم باسم مصرف التسويات إلى انه يحترم بذلك العقوبات الدولية.

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