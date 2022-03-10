" الدفاع الروسية " تجلي 20 أردنيا من اوكرانيا

دوت الخليج :- اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء اجلاء اردنيين وآخرين من اوكرانيا عبر طريق سومي . وبين موقع سبوتنيك اليوم انه تم اجلاء 20 اردنيا و12 تونسيا إضافة إلى 576 هنديا و115 صينيا . وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين إن ذلك جاء "بفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".

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