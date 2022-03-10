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الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي ، تقدم مؤسسة التمويل السعودية التمويل الشخصي للأشخاص غير المضمونين حيث تلتزم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك التمويل الشخصي غير المضمون والتمويل الشخصي المضمون. هوامش ربح تنافسية تعتمد على هوامش الربح السنوية للشركة ، كما أن لديها عددًا من الميزات التي تتوفر بمجرد الموافقة على التمويل الشخصي. الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي هذا النوع من التمويل له بعض الميزات للعملاء الحاصلين عليه ، نذكر منها: تمويل يصل إلى حوالي 100،000 ريال سعودي بدون كفيل تمويل كفيل يصل إلى 500.000 ريال سعودي منتجات التمويل الشخصي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخاضعة للرقابة معدل الخصم المطبق هو 60٪. إذا أراد العميل السداد مبكرًا ، فيمكن دفع المبلغ المتبقي وفقًا لشروط البنك المركزي السعودي التمويل الشخصي بدون تحويل الرواتب. ما هو رابط التسجيل على التمويل الشخصي بعد تسجيل الدخول إلى بوابة الشركة السعودية الإلكترونية ، يجب عليك الانتقال إلى أسفل الصفحة لملء البيانات الشخصية والمالية للعميل الذي سيتلقى المنتج ، بما في ذلك: أدخل الاسم الكامل للمستفيد اكتب رقم هاتف العميل إعداد المعلومات المالية والالتزامات الشهرية اكتب بريدًا إلكترونيًا وجدولة صاحب العمل أكمل باقي المعلومات الشخصية والمالية واضغط على إرسال الطلب يجب أن تنتظر حتى نتواصل معك عبر هاتفك الشخصي أو بريدك الإلكتروني. ما هي مستندات تمويل الشركة السعودية للأفراد هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية من أجل إكمال استمارة طلب تمويل الشركة الشخصي وهذه المستندات هي: مطلوب شهادة راتب تجهيز نماذج التمويل الشخصي يجب أن يحمل المستفيد كشوف حساب بنكية عن الأشهر الثلاثة الماضية. ما هي المنتجات التمويلية المقدمة من الشركة السعودية للخدمات المالية تنقسم مجموعة المنتجات المعروضة إلى نوعين والمقدمين من الشركة ، وهما: الأول للأفراد ابتداءً من تمويل يصل إلى 100،000 ريال سعودي ، مع فترة سداد 60 شهرًا وهامش ربح 11.5٪ فقط. المنتج الثاني المقدم من الشركة هو التمويل التجاري الذي يتراوح بين 700.000 ريال سعودي إلى ثلاثة مليون ريال سعودي. عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتمويل تقدم تمويل شخصي بدون كفلاء .. إليك التفاصيل - ثقفني

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