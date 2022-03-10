نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التسعيرة الجديدة” سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 الخميس 10 مارس 2022 حسب شركة أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، ساعات قليلة تفصلنا متابعينا الكرام على الإعلان بشكل رسمي عن سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 حسبما أشارت شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن إصدار الأسعار الجديدة في كل شهر ميلادي جديد، وينتظر عدد كبير جدًا من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة الإعلان الرسمي عن هذه الأسعار من أجل التعرف عليها، وتعتبر شركة Aramco أحد أهم الشركات في المملكة التي تقوم بتخصيص وتحديث أسعار البنزين بشكل دوري في المملكة وذلك حيث تقوم بمراجعة الأسعار الخاصة بمصادر الطاقة كل شهر جديد حسب بعض القوانين والظروف التي تحكمها ومن ثم تقوم بإصدار الأسعار التي يتم العمل بها على مستوى جميع أنحاء المملكة لمدة شهر بالتمام والكمال.

سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

من المقرر أن يتم الإعلان مساء اليوم الخميس الموافق العاشر 10 من شهر مارس 2022 عن سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 في المملكة العربية السعودية وذلك من جانب شركة أرامكو، حيث تقوم الشركة بالإعلان عن انتهاء المراجعة الخاصة بالأسعار وتقوم بإصدارها في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وكما نعلم وأن الأسعار العالمية للبنزين ومشتقاته شهدت ارتفاع كبير في الأيام القليلة الماضية وذلك على إثر الحرب العالمية القائمة بين دولتي روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى الارتفاع الكبير والملحوظ في الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

حتى لا زال العمل في المملكة العربية السعودية على مستوى جميع محطات الوقود قائم عن طريق الأسعار القديمة الخاصة بشهر فبراير والتي تم إعلانها في الشهر الماضي وذلك حتى يتم إعلان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 اليوم الخميس، على أن يتم العمل بها بدءًا من يوم غد الجمعة الموافق 11 مارس 2022، ونتعرف الآن على الأسعار التي يسير العمل بها حتى هذه اللحظة كالآتي:-

بنزين 95: سجل سعر اللتر الواحد منه في محطات الوقود في المملكة 2.33 ريال سعودي.

بنزين 91: سجل اللتر الواحد منه في محطات الوقود في السعودية سعر 2.18 ريال سعودي.

الكيروسين: جاء سعر اللتر الواحد منه 0.70 ريال سعودي.

الديزل: سجل سعر اللتر الواحد منه 0.63 ريال سعودي.

غاز البترول المسال: جاء اللتر بسعر 0.75 ريال سعودي.

يتواصل البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث في المملكة العربية السعودية حول سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 وذلك حيث من المقرر أن تقوم شركة أرامكو بإعلان الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ومشتقاته مساء اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار كما شهدنا ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط.