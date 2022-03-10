تمويل شركة توكيلات للسيارات بأقساط ميسرة

تمويل شركة توكيلات للسيارات ، حيث تقدم الشركة مؤسسات تمويلية للسيارات المستعملة والجديدة للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين السعوديين ، وتوفر الشركة جميع المركبات الجديدة بمختلف أنواع المركبات أو فئات الاستخدام حسب سياسة الشركة لتلبية احتياجات لجميع الفئات احتياجات ورغبات العملاء ، بما في ذلك مزايا تمويل السيارات من خلال وكالة.

تمويل شركة توكيلات السيارات الجديد

يتمتع التمويل الشخصي بالعديد من المزايا وهو مناسب لأنواع كثيرة من العملاء وهي كالآتي:

تمويل السيارات يتوافق مع المبادئ والضوابط الإسلامية لا يوجد دفعه مقدمه لهذا المنتج حيث انها 0٪ 25٪ قبل الدفعة الأخيرة هوامش الربح تبدأ من 3.9٪ تقسيط القرض لمدة 60 شهر فائدة أخرى للتمويل هي أنه لا يلزم اقتطاع الرواتب.

ضوابط الحصول على منتج السيارات من شركة توكيلات

يشترط للراغبين في الحصول على تمويل أن يتقاضى راتبه 5000 ريال على الأقل

أن يتقاضى راتبه 5000 ريال على الأقل يستوجب أن يكون المتقدم من ضمن أعمار بين 21 و 65 سنة.

تعرف على المستندات المطلوبة لتمويل السيارات

أحضر نسخة من هويتك

بالنسبة للمقيمين ، يجب أن تحمل تصريح إقامة ساري المفعول

أحضر نسخة من كشف راتبك لآخر 90 يومًا

إحضار عنوان على المنزل أو عقد الإيجار

إحضار أصل خطاب التحقق من الراتب إذا كان مصدقًا.

كيفية التسجيل في تمويل شركة توكيلات للخدمات التمويلية

تقدم الوكالة مجموعة من التمويل يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط بوابة شركة توكيلات على شبكة الإنترنت ، حيث يتم تقديم التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة ، مما يمكّن الشركات من تطوير ودعم المؤسسات والشركات المالية من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية المساهمة في الاقتصاد الوطني وتحديث نهج المنتج لتحقيق الأهداف الاستثمارية لجميع العملاء ، كما هو موضح في المنتجات التالية:

تعرف على مميزات تمويل المنشآت من توكيلات