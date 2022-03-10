التقديم على طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 هجرية

التقديم على طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي يقدم الديوان الملكي العديد من الخدمات للمواطنين و من تلك الخدمات الهامة خدمة التسجيل على طلب منحة للحصول على قطعة ارض داخل حدود المملكة ولكن تحت شروط ومعايير تكون متاحة في المواطن المحتاج والراغب في الحصول على قطعة ارض بالمجان و الذي لا يملك سكنا مناسبا له نتيجة العجز المالي وعدم قدرة على شراء منزل مناسب له تقدم قطعة الأرض من الديوان الملكي بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان و يمكن للمواطن السعودي التقديم على منحة طلب ارض مجانية عبر بوابة الديوان الملكي سوف نطلعكم على كافه التفاصيل الهامة للدخول إلى البوابة وأيضا الشروط وطريقه التقديم على منحة ارض الديوان.

شروط طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

تعمل البلدية في المملكة على توفير الأراضي الصالحة للسكن والبناء ثم تقوم بتوزيعها على المواطنين المحتاجين وذلك بهدف حل مشكلات الإسكان يقبل طلب المواطن الذي تم استيفاء كافة الشروط فيه كما تشترط البلدية مجموعة من الشروط على المواطنين قبل التقديم على منحة ارض لضمان وصول أحقيت طلب المنحة لصاحبة والشروط كالاتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الأصل. مقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية وأسرته كذالك. ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما. كما يجب ألا يكون لدى المتقدم وأسرته منزل منذ خمس سنوات سابقة. كما يجب ألا يكون حصل المتقدم على أي من منح ارص سكنية مجانية من قبل. تعطى الأولوية الأولي للمطلقة فوق السن 25 عاما أو الأرملة المفردة. يستبعد طلب كل من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام على أن يتم التقديم لهم على منحة مفردة في وقت لاحق حيث توجد لهم منحة خاصة بهم. يستبعد طلب التقديم في منحة البلدية من في مدينة اخرى غير محل الإقامة أي تكون في نفس مدينة الإقامة. تقدر مساحة الأرض الممنوحة من البلدية بحد اقصي 935 متر مربع و 625 متر مربع كحد أدنى.

شروط الحصول على منحة الأرض بعد موافقة لجنة الوزارة على الطلب

يوجد شروط لتملك قطعة الأرض بعد موافقة لجنة الوزارة على طلب المستفيد منها:

يشترط على المستفيد بعد استلام الأرض خلال ستة اشهر استخراج ترخيص البناء.

لابد إنهاء عملية البناء في غضون سنة.

كما يجب أن ينتهي المستفيد من جميع الأعمال الإنشائية خلال ثلاث سنوات وتصبح صالحة للسكن والمعيشة.

بعد تنفيذ كل هذه الشروط السابقة يمكن للمستفيد تملك قطعة الأرض.

نموذج طلب منحة أرض مجانية 1443

بعد توافر جميع الشروط السابق ذكرها في المستفيد للحصول على طلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي. يبقى التقديم عن طريق إرسال النموذج المخصص عبر الموقع الإلكتروني للديوان. يوجد في النموذج عدد من العناصر تبدأ بكتابة تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد المقدمة بكتابة موضوع الطلب (طلب منحه ارض الديوان الملكي). ثم إضافة كافة البيانات المتعلقة بالمتقدم مثل الاسم رباعي ورقم السجل المدني ومكان الولادة وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الجوال.

كيف اكتب طلب منحة أرض المجانية 1443

في البداية كتابة التحية: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ثم السيد رئيس الديوان الملكي:( نكتب الاسم).

وبعد كتابة الكلمة المفتاحية للطلب و هي:( تحية طيبة وبعد…)

ثم كتابة موضوع طلب منحة الأرض ومثال عليها: اقدم لكم بطلب منحة من حيث قطعة ارض في منطقة (……) حيث أنني لا امتلك مأوى للسكن مع عائلتي، ولا امتلك دخل يكفيني للحصول على منزل نظرا للظروف الاقتصادية والصحية التي جعلتني أتوقف عن العمل ولذا أتقدم بهذا الطلب اقر أنني لم امنح أي قطعة ارض من الدولة قبل ذلك). الختام: تفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.

ارفاق الأوراق المطلوبة والبيانات من الاسم محل الإقامة تاريخ الميلاد رقم بطاقه الهوية رقم الهاتف البريد الإلكتروني.

طريقة إرسال طلب منحة أرض مجانية

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي. ثم إنشاء حساب خاص بالمستخدم على الموقع وإدخال كافة البيانات المطلوبة. وبعد إرسال المعروض مباشرة.

طريقة التقديم على طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

من خلال الموقع الإلكتروني المتاح من قبل وزارة الإسكان السعودية يمكن للراغبين التقديم على طلب منحة ارض مجانية بالضبط بالطريقة الأتية:

الدخول عبر محركات البحث الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان السعودي.

اضغط على كلمة سكني الموجودة أمامك بالموقع ثم قم بتسجيل الدخول على موقع الوزارة.

سوف يفتح أمامك أستمارة بيانات خاصة بالمواطن قم بتعبئة كل البيانات وتشمل الاسم ورقم الهوية ومحل الإقامة وغير ذلك من البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على منحة الأراضي المجانية.

يجب ارفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

بعد الانتهاء من الفراق المستندات يجب الضغط على كلمة حفظ البيانات.

الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني