عاجل.. بوتين: روسيا مستمرة فى التزاماتها بشأن صادرات النفط والغاز

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال بوتين إن المواطنين الروس سيدركون تدريجيا أننا لن نترك أى مشاكل دون حل.

وأشار بايدن، إلى أن قرار الرئيس الأمريكى بايدن حظر صادرات النفط الروسية، سيتسبب بمستويات تضخم كبيرة، موضحا أن "العقوبات المفروضة علينا غير شرعية".

وتابع الرئيس الروسى أن صادرات النفط الروسى إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3 %.