جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال بوتين إن المواطنين الروس سيدركون تدريجيا أننا لن نترك أى مشاكل دون حل.
وأشار بايدن، إلى أن قرار الرئيس الأمريكى بايدن حظر صادرات النفط الروسية، سيتسبب بمستويات تضخم كبيرة، موضحا أن "العقوبات المفروضة علينا غير شرعية".
وتابع الرئيس الروسى أن صادرات النفط الروسى إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3 %.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بوتين: روسيا مستمرة فى التزاماتها بشأن صادرات النفط والغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.