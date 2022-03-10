عاجل- تحذير روسى للشركات الأجنبية المغادرة لموسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف: "على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها، أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية"، مشيرا إلى أن بلاده تعاملت مع العقوبات فى عام 2014، وستتكيف مع العقوبات الحالية.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، "لقد تسبب الغرب فى 2014 بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات علينا، ولكننا تمكنا من التأقلم وضمان الأمن الغذائى وحل عدد من القضايا فى مجال إحلال الواردات، ويمكننا التعامل مع العقوبات الجديدة".