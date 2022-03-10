الآن موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF برقم الامتحاني

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022، التي يتم البحث عليه بدرجة كبيرة في الوقت الحالي من خلال كافة الطلاب العراقيين للعام الدراسي الجاري، بعد أن قام الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية المفعل على شبكة الإنترنت، قامت بوضع الكثير من الضوابط والمعايير المتوفرة لكافة الطلاب ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المتنوعة بالعراق، إلى جانب القيام بتحديد كافة نفقات الجامعات العراقية المقررة عليهم بهذا العام الدراسي على كافة الطلاب، حتى أن يستطيعوا القيام بجميع الاختبارات المطلوبة منهم بطريقة صحيحة ويتم مراجعتها بشكل جيد قبل التقديم.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

من بين اهتمامات الدولة المتبعة بصفة مستمرة من أجل تطوير الأداء الأكاديمي لكافة الطلاب والطالبات العراقيين، أتاحت وزارة الربية والتعليم إمكانية إرسال كافة الطلبات لجميع الجامعات الموجودة بداخل مناطق ومحافظات العراق سواء كانت جامعات حكومية عامة أو جامعات خاصة، حيث أن يتم توفير كافة البيانات التي تتعلق بهذا العام على هيئة ملفات بي دي إف، وقامت بإتاحة الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص حيث يتمكن الطلاب من التعرف على كافة النتائج التي تتعلق بهم خلال تواجدهم بالمنزل، وحتى يكون من السهل على الطلاب القيام بأداء الاختبارات على جميع الطلاب، وحرصت على القيام بذلك بظل الظروف الصعبة التي نواجه جراء تفشي فيرس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره بين الطلاب والطالبات.

ما هي شروط القبول الموازي

يجب على الكليات الطبية أن لا تقل الدرجات عن 3 درجات كحد أدنى.

أما بالنسبة لكليات الهندسة فقد اشترطت لأن لا تقل عن 4 درجة وينطبق ذلك على كافة كليات هندسة.

حتى يستطيعوا القيام بقبول الطلبات في جامعات العراق.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

يتم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بالخانة الخاصة له.

إلى جانب القيام بإضافة الاسم بالكامل الخاص بالطالب بالخانة بشكل صحيح.

عليك بعد ذلك بالضغط على خانة عرض النتيجة.

سوف يظهر لك ملف بي دي إف يوجد به كافة نتائج الطلاب.

يتم تحميل الملف لاستخراج نتائج الطالب المرغوب بها.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

مصاريف الجامعات العراقية