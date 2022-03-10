رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 فقط الترم الثاني وزارة التعليم السعودية 2022

تفاصيل الاستعلام عن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 حيث يحرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة موقع نور باستمرار، وخاصةً بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بكل فصل دراسي، حيث يحصلون من خلال الموقع على النتيجة الخاصة بكل طالب، ولقد تم إتاحة هذه النتائج عبر الإنترنت، كأحد الخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية في اتجاه التحول الرقمي للخدمات، وبالتالي التسهيل على المواطنين في حصولهم على الخدمات المتنوعة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

يستطيع الطالب هو أو ولي الأمر أن يحصل على النتيجة الخاصة بالطالب برقم الهوية، وهو ما يتم عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع نور على الإنترنت.

يتم كتابة اسم المستخدم، رقم الهوية، كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، يتم تحديد الصف الخاص بالطالب، الضغط على كلمة بحث.

سوف يتم نقلك إلى الصفحة التي تحتوي على معلومات الطالب.

اضغط على التقارير، ثم خدمة إشعار النتيجة.

في النهاية اضغط على تفاصيل درجات الاختبار، وسوف تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

نتائج الطلاب عبر النفاذ الوطني

يمكنك الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب، من خلال النفاذ الوطني الموحد، وهو ما يتم من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى النفاذ الوطني، سواء بالحساب الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

كتابة رمز التحقق المرئي.

حدد اسم الطالب الذي تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

اضغط على نتائج الطلاب.

سوف تظهر النتيجة أمامك ويمكنك طباعتها والاحتفاظ بها.

أهم خدمات ومميزات نظام نور

يتميز نظام نور باحتوائه على الكثير من الخدمات والمميزات التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي: