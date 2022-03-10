نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف عبر موقع Pubg Midasbuy في المقال التالي
الموقع الرسمي لشحن شدات ببجى، يفضل الكثير من مستخدمي ببجى موبايل شحن الشدات والحصول عليها من الموقع الرسمي للشحن لضمان الثقة والمصداقية دون التعرض للأضرار بحساباتهم فى اللعبة والتي تشمل بياناتهم الشخصية ورصيدهم باللعبة، فإذا كنت تبحث عن طريقة شحن شدات ببجى عن طريق الـ ID بطريقة رسمية وأسعار مناسبة ولا تعلم كيفية القيام بذلك، فأنت فى المكان المناسب حيث نتعرف فى الأتي على طريقة استخدام الموقع الرسمي التابع لشركة ببجى موبايل لشحن الشدات والذي يمكنك استخدامه بأمان والحصول على شداتك بعد إتمام عملية الدفع مباشرة.
الموقع الرسمي لشحن شدات ببجى عن طريق ID
يعد موقع Pubg Midasbuy هو الموقع الرسمي التابع لشركة ببجى الذي يمكنك من خلاله شحن الشدات عن طريق الـ ID والذي يدعم المواسم المختلفة للعبة ببجى ويقدم أسعار مناسبة جدا إلى جانب المزيد من العروض المذهلة على كل عملية شحن، حيث يرسل لك عدد من الشدات المجانية فور قيامك بالشحن قد تصل إلى نصف عدد الشدات التي قمت بشحنها، وأهم ما يميز الموقع أنه يدعم مختلف الشبكات فى جميع الدول العربية إذا رغبت فى الشحن عن طريق رصيد الهاتف.
طريقة شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف عبر موقع Pubg Midasbuy
- الدخول على الرابط الرسمي لموقع Pubg Midasbuy.
- اختر دولتك من خلال المربع المتواجد فى أعلى واجهة الموقع.
- قم بالضغط على اسم اللعبة من خلال النقر على كلمة “انطلق”.
- حدد عملة UC من خلال الضغط على زر شراء.
- يطلب منك إدخال معرف اللاعب وهو الـ ID.
- حدد طريقة الدفع وهى “Pay By Mobile” لتتمكن من الشحن عن طريق رصيد الهاتف.
- حدد عدد الشدات التي ترغب فى شرائها ثم اضغط على “ادفع الآن”.
- اختر مشغل الشبكة التي تدعم بلدك، ثم ادخل رقم هاتفك دون إدخال مفتاح الدولة ثم اضغط على “Ok”.
- سيظهر أمامك كود يجب أن تقوم بإرساله فى رسالة نصية إلى كلمة “PUBG”.
- بعد ذلك يتم الاقتطاع من رصيد هاتفك ثم اذهب إلى حسابك لتجد الشدات التي قمت بشحنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف عبر موقع Pubg Midasbuy على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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