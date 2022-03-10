عاجل- لافروف يعلق على العقوبات الأوروبية ضد بلاده

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن بلاده لن تتعلق بالشركاء الغربيين أبدًا. وتابع بالقول: "سنتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية"، مضيفا أن الغرب انتهك قيمه ولن ندخله فى مجالات حياتنا. وكانت دول أوروبية وأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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