عاجل- تصريح جديد من نائبة الرئيس الأمريكى بشأن العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هاريس، قد وصلت اليوم إلى بولندا، لعقد مشاورات حول أوكرانيا، حيث من المقرر أن تتعاون مع بولندا ورومانيا بشأن الخطوات التالية للرد على الهجوم الروسى وطمأنتهما بدعم واشنطن.

وتأتى رحلة هاريس فى الوقت الذى اشتبكت فيه الولايات المتحدة وبولندا علنًا بشأن توفير طائرات مقاتلة للقوات الأوكرانية، إذ أعلن وزير الخارجية البولندى، أن البلاد مستعدة فورًا لنشر جميع طائراتها الروسية MiG-29 وبشكل مجانى فى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية ووضعها تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة، وكان من المتوقع فى الأصل أن تستقبل الولايات المتحدة الطائرات ثم تتبرع بها لأوكرانيا، لكن البنتاجون أصدر بيانًا بعد ساعات من إعلان بولندا قال فيه إن هذه ليست خطة مجدية.