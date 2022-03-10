تحليق منخفض العلو لطيران إسرائيلي فوق بيروت .. بالفيديو

دوت الخليج :- حلق طيران تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة اللبنانية، مساء الجمعة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وتحدث شاهد من رويترز، عن سماع دوي هائل في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. و قال ان طائرتان حربيتان إسرائيليتان حلقتا على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية . وأعلن حزب الله إطلاق طائرة مسيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية. وقال حزب الله إن مهمة الطائرة "حسان" كانت استطلاعية وامتدت على طول 70 كيلومترا شمال فلسطين المحتلة، وعادت الطائرة بدون سالمة بالرغم من "محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها". رويترز

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