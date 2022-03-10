HERE موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني،حيث تسود حتي الان حالات من التوتر والقلق فى انتظار ان يتم الكشف والإعلان عن تلك النتائج التي ستكون معلنة أمام جميع الطلاب والطالبات الكترونياً بالاسم الرباعي ورقمك الامتحاني على مستوى شتي المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة اتباعها لأجل الحصول على نتائج القبول الموازي وذلك بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث سبق وان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً متوفرة بشكل وبصورة إلكترونية وذلك على شكل ملفات pdf بعدما ان انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من اتمام استقبال طلبات المتقدمين على الفبول الموازي ليتم الاعلان رسمياً عن طرح نتائج الطلاب امام نحو 23 ألف طالب وطالبة بالعراق عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان الان طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نبدأ الان فى استعراض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية اون لاين بواسطة اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- يبدأ الطالب على تسجيل اسمه الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتائج لتكونعلىالفور امامكم النتائج معلنة على الفور امامكم

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

معدلات القبول الموازي