نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج الصف الثالث المتوسط 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط تتصدر عمليات البحث على محركات جوجل 2022 الدور الأول، حيث أن يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور من الاطمئنان على هذه النتائج بعد انتظار طويل، وبالأخص أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التعليمية في مسيرة الطلاب التعليمية، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم القيام بتفعيل رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن النتيجة بطريقة إلكترونية، كما أن الجهات المسؤولة قد أعلنت في وزارة التربية والتعليم أنه قد تم بالفعل على القيام برفع النتائج على المواقع الرسمية الخاصة، وأصبح الآن بإمكان كافة الطلاب والطالبات التعرف عليها بكل سهولة.

نتائج الثالث المتوسط

منذ أن تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الطلاب والطالبات للصف الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2022، وعمليات البحث مستمرة دون توقف، والجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وقد بدأت بشكل مباشر مهام التصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات وبعد ذلك رصد الدرجات واعتماد النتيجة على الفور، من اهتمامات الوزارة على أن تعلن عنها بأسرع وقت.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط

قد تم القيام بتفعيل بعض المواقع الرسمية الإلكترونية المعتمدة الخاصة بوزارة التربية والتعليم لرفع كافة نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2022، وعبر موقع نتائجنا ومن خلال موقع النجاح، ويتمكن الاستعلام عن هذه النتائج بكل بساطة، وعن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على هذا النحو:ـ

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم يتم النقر على خانة الاستعلام عن كافة نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتم البدء في تطبيق جميع خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط إلكترونياً.

عليك بعد ذلك بإضافة اسم الطالب رباعي.

من ثم عليك بإضافة الرقم الامتحاني وكافة البيانات التي يطلبها منك الموقع على أن تتم بشكل صحيح.

النقر على خانة استعلام حتى تظهر النتائج أمامكم على الفور.

سوف تظهر أمامك النتيجة على هيئة ملفات بي دي إف.

يتم القيام بتحميله من أجل التعرف على درجات الطالب المتواجدة بالملف.

هذا وبامكانكم مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم على الفور استخدامها للاجل الحصول على تلك النتائج التي سنساعدكم على مدار الساعة لاجل الحصول عليها بابسط واسهل شكل ممكن على مدار الساعة وذلك بعد الانتهاء من عمليات رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

تتواصل عمليات البحث على جوجل وراء التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بالعراق المقرر والمخطط على ان يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين ، حيث يسعي حالياً عشرات الالاف من الطلاب والطالبات من أجل الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهي السهولةبالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط