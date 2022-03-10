نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي واحدة من النتائج التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومن خلال موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب، حيث من المخطط على ان يتم نشر النتائج على مستوى محافظة الرصافة الرصافة الثالثة الكرخ سواء الاولى او الثانية او كذلك الثالثة وكذلك محافظة البصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وجميع المحافظات العراقية، حيث سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من عمليات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على نحو الكتروني سنتابع الان ونستعرض من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي الدور الاول التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها من المنزل بمنتهى السهولة اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور

تحديد الدور الخارجي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الأيقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور فور ظهور تلك النتائج بإجراء الاستعلام عن تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

نتائج الثالث المتوسط

حتي الان تتواصل عمليات البحث على جوجل لاجل التعرف على تلك النتائج التي سيصبح بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق ستكون واحدة من النتائج التي ستكون معلنة اون لاين.

نتيجة الثالث المتوسط الخارجي

تتواصل عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين بواسطة ادخال سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج اون لاين بابسط شكل ممكن.