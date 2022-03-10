رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام والمحافظات pdf

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتابعها الآن في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل الى حد كبير بعد الإشارة التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان رسمي لنتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية على نحو نبدأ الان فى استعراضه أمام حضراتكم بمنتهي السهولة الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022

مؤخراً انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى كافة التخصصات والاقسام أمام الطلاب والطالبات، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى شتي جميع الاقسام وشتي الجامعات العراقية، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل للحصول على تلك النتائج التي جاءت مكشوفة بعدما تم الإعلان عن ضوابط وشروط القبول الموازي على مستوى كل تخصص من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى الكليات الطبية وكليات العلوم وكليات الهندسة، على غرار هذا الامر نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات الخطوات الصحيحة التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

اختيار ايقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية