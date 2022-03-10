نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام والمحافظات pdf في المقال التالي
رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتابعها الآن في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل الى حد كبير بعد الإشارة التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان رسمي لنتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية على نحو نبدأ الان فى استعراضه أمام حضراتكم بمنتهي السهولة الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022
مؤخراً انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات إعلان نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى كافة التخصصات والاقسام أمام الطلاب والطالبات، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى شتي جميع الاقسام وشتي الجامعات العراقية، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل للحصول على تلك النتائج التي جاءت مكشوفة بعدما تم الإعلان عن ضوابط وشروط القبول الموازي على مستوى كل تخصص من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى الكليات الطبية وكليات العلوم وكليات الهندسة، على غرار هذا الامر نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات الخطوات الصحيحة التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- اختيار ايقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج بنجاح
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.
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