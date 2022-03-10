عاجل- العراق يكشف موقفه من حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، خلال لقائه اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية فى بغداد، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة.





وقال الأعرجى خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق مر بحروب عبثية كثيرة وعانى من حصار اقتصادى لمدة طويلة، ونشعر بما يعانيه الآخرون بسبب الأزمات والحروب"، موضحا أن موقف العراق ثابت فى الدعوة للحوار والجلوس على طاولة التفاوض، وأن العراق لديه علاقات طيبة مع روسيا وأوكرانيا، ولا يريد التفريط فى هذه العلاقات مع الطرفين. وشدد على أهمية نجاح المباحثات "الروسية - الأوكرانية"، مؤكداً أن العراق يتبنى مبدأ الحوار والحل الدبلوماسى أساسا لحل الأزمات بين البلدان. ومن جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأوكرانى عن احترام بلاده لتجربة العراق فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفق مبدأ الحوار والدبلوماسية.

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