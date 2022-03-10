ميقاتى يدعو إلى تكثيف التحرك الدولى لمؤازرة لبنان

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولى لمؤازرة لبنان فى هذه المرحلة الصعبة التى يعيشها، مشددا على ضرورة أن تتطرق الجلسة التى سيعقدها مجلس الأمن فى السابع عشر من الشهر الجارى إلى هذا الوضع تحديدا.





جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى اليوم الخميس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور مسؤولة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة ايلينا فالينيت. وعقب اللقاء، قالت فرونتسكا، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الجلسة التى سيعقدها مجلس الأمن فى السابع عشر من الشهر الجارى بشأن تطبيق القرار 1701، مؤكدة أنها بحثت مع ميقاتى الاقتراحات الممكنة لضمها إلى التقرير الذى سترفعه الى مجلس الأمن فى نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان.

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