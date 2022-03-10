عاجل- طلب عسكرى من رئيس بولندا لأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال "دودا"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نائبة الرئيس الأمريكى كمالا هاريس، اليوم الخميس، "سنحافظ على تضامننا فى إطار الاتحاد الأوروبى". وأضاف "نعمل على دعم أوكرانيا، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التى يعيشها السكان". وتابع الرئيس البولندى، قائلا: "ما زلنا بحاجة لتعزيز قواتنا بأسلحة أمريكية حديثة"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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