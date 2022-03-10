كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور برقم الهوية فقط 1443 الابتدائي

يبحث الكثيرين عن كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور، حيث يُعد من أهم الروابط بالنسبة لطلاب المملكة وأولياء أمورهم؛ حيث يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، كما أنه يمكن الاستعلام عنها أيضاً في حالة نسيانك لكلمة المرور، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم بكافة التفاصيل المتعلقة بنظام نور والرابط الرسمي لها فتابعونا.

كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور برقم الهوية فقط

توجد عدة طرق للاستعلام عن النتائج عبر نظام نور التعليمي الذي طرحته وزارة التعليم بالمملكة، وقامت الوزارة بتوضيح الخطوات الخاصة بكل من تسجيل الطلاب وأولياء أمورهم لكل المراحل التعليمية، ويمكن لأي طالب أو ولي أمر الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية عن طريق الرابط الرسمي للنظام وهو: noor.moe.gov.sa.

النتائج عبر حساب الطالب



يمكن للطالب أن يستخرج نتيجته بنفسه حتى في حالة نسيانه لكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق رقم هويته من خلال نظام نور كما يلي:

أدخل مباشرةً إلى الرابط الرسمي لنظام نور من خلال النقر على” نظام نور”

أبدأ بالنقر على كلمة ” نسيت كلمة المرور”.

قمّ بإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب ثم قمّ بإتباع كافة التعليمات لتتمكن من تغير كلمة المرور.

سجل الدخول إلى حسابك بعد أن تقوم بتغير كلمة المرور.

ستظهر في الواجهة عدة خيارات أختر منهم “تقارير”.

أختر كلمة ” الإشعار الأكاديمي” من القائمة المنسدلة من كلمة ” تقارير”.

ستظهر لك النتيجة مباشرةً.

نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر

يمكن لولي الأمر بالاستعلام عن نتائج أولادهم عن طريق رقم الهوية في حالة نسيان كلمة المرور في نظام نور وللاستعلام فعليك إتباع الخوات الآتية: