نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور برقم الهوية فقط 1443 الابتدائي في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور، حيث يُعد من أهم الروابط بالنسبة لطلاب المملكة وأولياء أمورهم؛ حيث يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، كما أنه يمكن الاستعلام عنها أيضاً في حالة نسيانك لكلمة المرور، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم بكافة التفاصيل المتعلقة بنظام نور والرابط الرسمي لها فتابعونا.
كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور برقم الهوية فقط
توجد عدة طرق للاستعلام عن النتائج عبر نظام نور التعليمي الذي طرحته وزارة التعليم بالمملكة، وقامت الوزارة بتوضيح الخطوات الخاصة بكل من تسجيل الطلاب وأولياء أمورهم لكل المراحل التعليمية، ويمكن لأي طالب أو ولي أمر الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية عن طريق الرابط الرسمي للنظام وهو: noor.moe.gov.sa.
النتائج عبر حساب الطالب
يمكن للطالب أن يستخرج نتيجته بنفسه حتى في حالة نسيانه لكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق رقم هويته من خلال نظام نور كما يلي:
- أدخل مباشرةً إلى الرابط الرسمي لنظام نور من خلال النقر على” نظام نور”
- أبدأ بالنقر على كلمة ” نسيت كلمة المرور”.
- قمّ بإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب ثم قمّ بإتباع كافة التعليمات لتتمكن من تغير كلمة المرور.
- سجل الدخول إلى حسابك بعد أن تقوم بتغير كلمة المرور.
- ستظهر في الواجهة عدة خيارات أختر منهم “تقارير”.
- أختر كلمة ” الإشعار الأكاديمي” من القائمة المنسدلة من كلمة ” تقارير”.
- ستظهر لك النتيجة مباشرةً.
نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر
يمكن لولي الأمر بالاستعلام عن نتائج أولادهم عن طريق رقم الهوية في حالة نسيان كلمة المرور في نظام نور وللاستعلام فعليك إتباع الخوات الآتية:
- قمّ بالدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور من خلال النقر على ” نظام نور”.
- أبدأ بالنقر على “نسيت كلمة المرور”.
- أدخل رقم هوية ولي الأمر في الخانة الشاغرة المخصصة لها.
- أتبع كافة التعليمات للتمكن من تغير كلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول.
- ستظهر على واجهة الصفحة إشعار بنتيجة الطالب قمّ بالنقر عليها.
- ستظهر لك نتيجة الابن مباشرةً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف استخرج نتائج الطلاب عبر نور برقم الهوية فقط 1443 الابتدائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.