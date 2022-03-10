زيوت طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة في أسبوع

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عمر شويل - جدة زيوت طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر، حيث يحتاج الشعر دائمًا للرعاية والاهتمام لكي يصبح غزير وقوي، ومن مظاهر الاهتمام بالشعر هو الغسيل باستمرار بالإضافة إلى استعمال الزيوت الطبيعية المتوفرة، هذه الزيوت تغذي جذور الشعر التي كلما كانت قوية كلما زادت كثافة الشعر، يمكن شراء الزيوت الطبيعية من محلات العطارة التي تعمل على توفير هذه الزيوت في شكلها الطبيعي دون إضافة أي مواد أخرى مما يجعل هذه الزيوت مفيدة جدًا للشعر ولا تعرضه للتلف مثل الزيوت المضاف لها بعض المواد الكيماوية التي تساعد على تلف الشعر مع مرور الوقت.

زيوت طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

الزيوت الطبيعية غنية جدًا بالمغذيات التي يحتاج إليها الشعر هذه المغذيات عبارة عن (الفيتامينات، والمعادن)، لذلك من الضروري جدًا استخدام هذه الزيوت لكي يطول الشعر ويصبح غزير، والآن سوف نذكر بعض أنواع الزيوت وفوائدها.

زيت الأرغان لتطويل الشعر



يستخلص زيت الأرغان من الثمار التي تنبت في شجرة الأرغان، هذا الزيت يعد أسرع زيت لتطويل الشعر فهو يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى الأحماض الدهنية، كما يحتوي على فيتامين من أهم الفيتامينات ألا وهو “فيتامين هـ”، لذلك يعتبر زيت الأرغان هو الحل الأمثل لغزارة الشعر وزيادة طوله.

زيت الجوجوبا لتكثيف الشعر



زيت الجوجوبا يتمتع بقدرة رهيبة على تطويل الشعر وزيادة قوته، فيدعونه الزيت السحري لتكثيف الشعر وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الشعر باستمرار، يستخدم زيت الجوجوبا عن طريق إضافته للبلسم المستخدم من أجل عمل قناع للشعر وذلك لكي يرطب الشعر.

لذلك يعتبر زيت الجوجوبا من الزيوت متعددة الاستخدام حيث يرطب ويغذي ويقوي الشعر.

زيت ثمرة العنب

يمكن استخدام زيت ثمرة العنب أيضًا من أجل تطويل الشعر وتكثيفه وذلك لأن ثمرة العنب تحتوي على حمض من أكثر الأحماض المفيدة لصحة الشعر هذا الحمض هو “اللينولييك” ففي حالة نقص هذا الحمض في الجسم يقل الشعر ويتساقط.

زيت النعناع

يعمل زيت النعناع على زيادة فرصة وصول الدم إلى فروة الشعر ومن المعروف أن الدورة الدموية هامة جدًا من أجل نمو الشعر لذلك يعتبر زيت النعناع من الزيوت الهامة والضرورية لقوة الشعر، فالدراسات التي تمت على الفئران كلها أثبتت أن زيت النعناع أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه مما يدل على أثره القوي.

يستخدم زيت النعناع عن طريق إضافة القليل منه (5 نقط) إلى أي زيت من الزيوت الطبيعية الأخرى وليكن زيت الزيتون، يتم وضع الزيوت على الشعر لـ 5 دقائق قبل غسل الشعر.

أضرار استخدام الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

قد تسبب الزيوت الطبيعية المستخدمة في تطويل وتكثيف الشعر بعض الأضرار مثل الإصابة بحساسية شديدة في فروة الرأس، ذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية مراعاة تخفيف الزيوت الطبيعية بزيت آخر مساعد لتجنب الإصابة بالحساسية الناتجة من الزيوت.