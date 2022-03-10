نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية NOW ومن خلال موقع epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 تعتبر ضمن النتائج التي يبحث عنها العديد من سكان العراق الان، حيث بات إعلان نتيجة الثالث متوسط بالرقم الامتحاني امر علي وشك الحدوث، خلال دقائق معدودة من الآن سوف تتاح لكم فرصة الحصول علي النتيجة بمجرد تدوين الاسم والرقم الامتحاني، حيث يتم عرضها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية العراقية بالإضافة الي بعض المواقع الإلكترونية المخصصة للنتائج، ومنها نتائجنا والنجاح بالإضافة الي موقع السومرية، وبالرغم من الضغط الكبير علي المواقع لمحاولة الوصول الي النتيجة، إلا انها لم تعتمد رسميا حتي الآن من قبل وزارة التربية العراقية، وعلية سوف نترقب معكم عبر موقعنا ثقفني كافة التقارير حول النتائج العراقية ونطلعكم عليها لحظة اعلانها.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022

نتيح لكم رابط إستعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حيث ان مصادر مقربة أكدت أن اعمال التصحيح تم كليا لكافة الدفاتر، وأن عمليات التدقيق والمراجعة تمت كذلك حسب الخطة المحددة، ومن ثم سوف تتاح نتيجة الثالث متوسط العراق جميع المحافظات عبر المواقع الإلكترونية بالرقم الامتحاني خلال الايام المقبلة، وفي سياق أوضح نتوقع معكم إعلان النتيجة بحلول يوم الخميس المقبل للعام الحالي 2022، ومن المرتقب ظهور النتيجة في جميع المحافظات وهي صلاح الدين، راصف ، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثني، نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية.

رابط نتيجة الثالث متوسط 2022 جميع المحافظات

لا زالت متابعتنا مستمر لمحاولة عرض نتائج طلاب العراق في الثالث متوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث إن رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 خارجي يتم تفعيلة خلال دقائق من اجل عرض النتيجة، وعلية نوفر لكم الخطوات المتبعة للحصول علي النتيجة

الخطوة الأولى هي التوجة الي موقع وزارة التربية العراقية.

الخطوة الثانية قم بكتابة الاسم ورقم الطالب الامتحاني.

اخيرا دون الرقم السري.

قم بالنقر علي كلمة عرض النتائج .

نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022

في سياق اخر نجد إن موقع النجاح ونتائجها المخصص لطلاب العراق، يتيح النتائج بصيغة pdf للملفات، ولكن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية هو الوجة الاولي والمعتمدة من قبل الطلاب وأولياء الامور، وسوف نوفر لكم الخبر بوضوح لحظة عرض النتيجة عبر الموقع الإلكتروني المشار الية، حيث يمكنكم الآن التواصل معنا من خلال ترك تعليق بالاسفل في صندوق الوصف المتاح لمتابعينا الكرام في العراق، وعلية سوف نتمكن من معرفة كافة ما يبحث عنة الطلاب ونوفر لكم المعلومات المطلوبة، ونتمني لكم جميعا النجاح في نتيجة الثالث متوسط العراق جميع المحافظات 2022.

نستمر معكم متابعينا الكرام في العراق متابعة كافة المستجدات والتفاصيل المتعلقة بميعاد إعلان نتيجة الثالث متوسط الداخلي والتمهيدي، إلا اننا حتي الآن لم نرصد إعلان فعلي للنتيجة، ولكن في الوقت نفسة اكدت مصادر أن 88% من معدلات التصحيح تم بالفعل، ومن ثم نترقب معكم إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، وسوف نشير لميعاد عرض النتيجة فور اعتمادها رسميا من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022

خلال دقائق معدودة تطرح وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث متوسط العراق جميع المحافظات، وذلك وفقا لمصادر من الوزارة، علاوة على ذلك فإن وزير التربية العراقية أكد ان اليوم الخميس 10 مارس هو موعد اطلاق النتائج، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا، وهو موقع يتيح النتائج pdf للطلاب.

وفي سياق متصل اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية إن كافة الدفاتر الامتحانية تم تدقيق عملية التصحيح بها ورصد الدرجات خلال الساعات الماضية، وأن الساعات المقبلة ستشهد التفعيل السريع لرابط الموقع الإلكتروني من اجل استخراج النتائج، ونرجوا منكم ترك تعليق للوصول الي النتيجة علي الفور في صندوق الوصف، وذلك بمجرد تفعيل رابط وزارة التربية العراقية الرسمي المخصصة من قبل الوزارة.