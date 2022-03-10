عاجل- يغير قواعد الحرب.. تصريح روسى مفاجئ بشأن المباحثات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفى عقد مع نظيره الأوكرانى ديمترو كوليبا، اليوم الخميس فى أنطاليا التركية ـ إن روسيا على استعداد تام لإجراء محادثات فى بيلاروسيا بشكل جدى وليس فقط أوراق ووثائق"، مشددا على ضرورة أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج إيجابية ضمن مشروع التسوية الشاملة للأزمة الأوكرانية.
وأكد وزير الخارجية الروسى على أهمية تحقيق الأمن فى منطقة أوروبا لما يصب فى مصلحة جميع الدول فى المنطقة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن موسكو تعمل على فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال فى أوكرانيا.
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