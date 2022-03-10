عاجل- الحرب النووية.. لافروف يتحدث عن مواجهة أوروبا والناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن دول الناتو هى من تتحدث عن الحرب النووية وليست روسيا.

وانطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكرانى فى أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين فى 6 مناطق قتال مشتعلة.