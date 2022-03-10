عاجل- روسيا تعلن الانسحاب: لا نتحمل الأعمال التخريبية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الروسية، انسحاب بلادها من المجلس الأوروبى، معلنة: "موسكو لن تشارك بعد الآن فى جلسات مجلس أوروبا.. حيث كان مجلس أوروبا قد علق الشهر الماضى حقوق التمثيل الروسية ردا على الهجوم على أوكرانيا".

وذكرت الوزارة- فى بيان نشر على موقعها الرسمى اليوم الخميس- أن الدول غير الصديقة لروسيا، كدول الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، يستغلون أغلبيتهم المطلقة فى لجنة وزراء مجلس أوروبا، ويواصلون تدمير المجلس.

وقال البيان إن "روسيا لا تنوى تحمل هذه الأعمال التخريبية التى يقوم بها الغرب بما يتماشى مع فرض نظام قائم على القواعد، ليحل محل القانون الدولى الذى دمرته الولايات المتحدة وأتباعها".

وأضاف: أن روسيا لن تشارك فى تحويل حلف الناتو والاتحاد الأوروبى لمجلس أوروبا إلى منصة أخرى للتعاويذ حول التفوق الغربى والنرجسية، فليستمتعوا بالتواصل مع بعضهم البعض بدون روسيا.

وفى سياق آخر.. قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن "الدفاع الروسية تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية- الأمريكية السرية فى أوكرانيا".. مشيرا إلى أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التى يمولها البنتاجون فى أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح كوناشينكوف خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس- "أن المختبرات البيولوجية الأمريكية، التى جرى إنشاؤها وتمويلها فى أوكرانيا، أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا"، مؤكدًا أن الهدف من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاجون فى أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة.

وأضاف: "أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت مشروعا فى أوكرانيا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا".