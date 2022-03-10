سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك +"

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام بلاده باتفاق "أوبك +" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.

وقال سهيل المزروعي إن دولة الإمارات "تؤمن بالقيمة التي تقدمها (أوبك +) لسوق النفط العالمي، حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق (أوبك +)، في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق"، و فق ما ذكرت وكالة "وام".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كافة الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي، والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره، على نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، قد أكد أن الإمارات "مورد موثوق ومسؤول للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 5 عقود"، مشيرا إلى أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة للاقتصاد العالمي.

وفي بيان نشرته السفارة الإماراتية في واشنطن على حسابها على تويتر، قال العتيبة: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردا موثوقا ومسؤولا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاما، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي."

وأضاف البيان: "نحن نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".

يذكر أن الاتفاق على زيادة الإنتاج أو خفضه يتم من خلال مجموعة أوبك+ التي تجتمع شهريا لاتخاذ القرارات.