نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

القرص الطرية الفلاحي بتاعت زمان تعتبر من أجمل المعجنات في المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتتميز بمذاق مميز عن باقي القرص، مما يجعل معظم الأشخاص يقبلون عليها بشكل كبير، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أسرار عمل القرص الطرية الفلاحي بتاعت زمان. أسرار عمل القرص الطرية الفلاحي التي لن يخبرك بها أحد استخدمي جميع المكونات فريش. استخدمي نوع دقيق فاخر. ضيفي كوب كبير من الحليب الراتب أو الزبادي. استعملي الزبدة البلدي. اسكبي ربع كوب قشدة طازجة فوق المكونات قبل العجن. استخدمي الخميرة البيرة. امتنعي عن تشغيل الشواية لفترة طويلة. اتركي العجينة تتخمر بشكل جيد، ثم اتركيها تتخمر مرة أخرى قبل وضعها في الفرن. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي المقادير ١٠٠٠ جرام من الدقيق الفاخر.

ربع كيلو من الزبدة البلدي.

كأس كبير من زيت الذرة.

٢ باكيت من الخميرة البيرة.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

١٠٠ جرام من السمسم المحمص.

كأس كبير من اللبن الرائب الفاتر. طريقة عمل القرص الفلاحي اسكبي الزبدة البلدي في وعاء حراري، ثم ضعيها على درجة حرارة عالية حتى تذوب وتسخن جيدا. ضيفي مقدار زيت الذرة إلى الزبدة، ثم قلبيهم لمدة دقيقة. امزجي اللبن الرائب مع مقدار الخميرة البيرة، والسكر جيدا، ثم اتركيها جانبا حتى يتفاعلوا. اسكبي الدقيق بعد نخله عدة مرات في وعاء، حتى تتأكدي أنه خالي من الشوائب، ثم ضيفي إليه خليط الزبدة بشكل تدريجي وقلبي بهدوء بالملعقة الخشبية. ضيفي خليط الخميرة، والسمسم إلى خليط الدقيق، ثم قلبي المكونات بالملعقة، حتى يهدأ الخليط تماما، ثم اعجني بيدك جيدا، حتى تتكون لديك عجينة لينة. اتركي العجينة في وعاء بعد تغطيتها جانبا، حتى يتضاعف حجمها. شكلي العجينة إلى عدة أقراص صغيرة الحجم، ثم رصيها في صينية غير لاصقة، ثم ضعي عليها قماشة، واتركيها جانبا لمدة ثلث ساعة، حتى يزداد حجمها. اشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠، ثم اتركيه لمدة سبع دقائق حتى يسخن، ثم ضعي به صينية القرص، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة على حرارة منخفضة. عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.