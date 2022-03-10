بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يهدف إلى خدمة جميع احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل المملكة العربية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب في المملكة.

بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

أسرع تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، متاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة بأقل راتب شهري للعميل ، يعتبر هذا التمويل أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين ، بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد التي يمكن أن يستفيد بها العميل لسداد مبلغ القرض ، كما يمكن للعميل الاستفادة من العديد من المزايا الأخرى عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

مزايا برنامج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد

برنامج التمويل الشخصي تم تصميمه من شركة البيت الأهلي للتمويل بحيث يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل متاح لجميع العملاء بمبالغ مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.

هذا القرض الشخصي متاح بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من برنامج تمويل شركة البيت الأهلي لقطاع الأفراد بالمملكة.

توفر الشركة لجميع العملاء خيارات للسداد عديدة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، وبمدة تصل حتي 60 شهر.

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الطلب.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب