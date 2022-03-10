نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي 1443 رابط نظام نور للشهادات بالهوية Noorresults في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي 1443 الرسمي لاستخراج الشهادات للأبناء بعد إعلان كافة مدارس التعليم العام اليوم الخميس عن نشر نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق فقط، حيث يعتبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط هو الموقع المراد الحصول عليه من جانب أولياء الأمور والطلاب، وذلك لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، وعنا يجب العلم أن موقع نور بالهوية لن يتم تفعيله من جانب الوزارة، حيث استبدلته ببوابة النفاذ الوطني الموحد وتطبيق توكلنا، لذلك يجب اختيار إحدى الطرق المتوفرة في الوقت الحالي، حيث هناك ثلاث طرق لاستخراج شهادات الطلاب 1443 سيتم توضيحهم بالسطور التالية، كما يمكنكم الحصول على رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور المركزي من خلال المقال لإظهار نتائج نظام نور 1443.

استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي عبر نظام نور 1443

حددت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 10 مارس 2022م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1443هـ موعداً نهائياً لنشر نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج، حيث وضعت الوزارة الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني وحددت الأسبوع الجاري موعداً لتنفيذ الاختبارات على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور ولي الأمر في نهاية دوام اليوم الخميس.

وبعد أن تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم اعتماد النتائج بعد تدقيقها من جانب قادة المدارس، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر 1443، فقد أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على النتائج برقم الهوية من حساب الطالب أو من حساب نظام نور ولي الأمر المركزي.

وقد تم الإعلان اليوم الخميس بشكل رسمي من جانب كافة مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي عن الانتهاء من رصد وتدقيق الدرجات للطلاب تمهيداً لنشرها عبر نظام نور نتائج الطلاب بعد اعتمادها من جانب مدراء المدارس، وقد تم الاعتماد لكي يصبح بإمكان أولياء الأمور والطلبة استخراج شهادات نظام نور الفصل الثاني الآن، وأعلنت بعض المدارس عن إمكانية استلام الإشعارات من المدرسة قبل نهاية دوام اليوم الخميس.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1443

يتم البحث عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من جانب كافة مستخدمي برنامج نور التعليمي سواء كانوا أولياء أمور أو طلاب وطالبات، ويجب العلم أن رابط موقع نور بالهوية فقط لن يتم تفعيله من جانب وزارة التعليم عام كما كان بالسنوات الماضية، ولكنها أتاحت إمكانية الدخول إلى صفحة النتائج من خلال طرق بديلة.

حيث يمكن من خلال الصفحة الرئيسية لبرنامج نور التعليمي النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد لتسجيل دخول نظام نور عن طريق نفاذ، ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي بيانات حساب أبشر لولي الأمر، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال المسجل، وفي حال تحقق النظام من صحة الهوية ومطابقتها، سيتم التحويل إلى نظام نور نتائج الطلاب بشكل مباشر.

كما تتيح الوزارة إمكانية الإطلاع على شهادات الطلاب عن طريق تطبيق توكلنا، وذلك من خلال دخول التطبيق والنقر على الخدمات، ثم اختيار خدمات التعليم، ثم النتائج الدراسية، ويمكنكم تفعيل خيار “أبلغني عند تحديث النتائج”، حيث وفرت الوزارة هذه الخدمة لاستعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية من خلال الارتباط مع وزارة التعليم، ويمكنكم الحصول على رابط استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي من خلال الرابط التالي:

رابط نظام نور تسجيل الدخول (noor.moe.gov.sa).

خطوات استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي نظام نور 1443

يتم استخراج نتائج الطلاب من برنامج نظام نور لنتائج الطلاب noorresults من حساب نور لولي الأمر أو من الحساب الخاص بالطالب أو الطالبة، وذلك عن طريق الدخول إلى نظام نور الصفحة الرئيسية وتعبئة بيانات الدخول المطلوبة، ثم اتباع خطوات الإطلاع على نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية الموضحة بالفيديو التالي:

طريقة دخول نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد

يتاح أمام من فقد بيانات الدخول لنظام نور المركزي إمكانية تسجيل دخول موقع نور من خلال بوابة نفاذ، وذلك باتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور

في حال فقدان أولياء الأمور أو الطلاب والطالبات كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور المركزي، فيتم الدخول مرة أخرى لاستخراج نتائج الطلاب المتوسطة أو الثانوية أو الابتدائية عن طريق إعادة ضبط وتعيين كلمة السر أو اسم المستخدم مرة أخرى، وتتم إعادة تعيين كلمة السر من خلال الدخول إلى نظام نور الصفحة الرئيسية والنقر على “عل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

ويجب العلم أن نظام نور بالهوية أو موقع نور بالسجل المدني وبدون كلمة سر لن يتم إتاحته وتفعيله، حيث تعد بوابة نفاذ هي البديل لموقع نظام نور بالهوية ، لذلك يتوجب على كافة مستخدمي نظام نور اختيار الطريقة المتاحة لديه سواء بتعبئة بيانات المستخدم أو من خلال توكلنا أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد لاستخراج الشهادات اليوم أو استعلام نتائج ابتدائي ومتوسط وثانوي عبر نظام نور ولي الأمر 1443.

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