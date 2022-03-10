نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة القروض السكنية pmhi ly register مصرف الادخار والاستثمار العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الشباب الليبي عن رابط منظومة القروض السكنية نظراً لأهميته المتمثلة في التقديم على القروض التي تمنحها الحكومة بالتعاون مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري وفي هذا نضع شرح مميز للاستفادة من معرفة آلية الحصول على القروض ضمن الطريقة والشروط الخاصة بالتسجيل وما يتعلق بـ الأوراق المطلوبة التي يحتاجها المتقدم لإرسال طلبه من خلال رفعها ضمن خطوات تعبئة استمارة الكترونية على موقع المنظومة ضمن منصة حكومتنا، تابعونا.

يبدأ الليبيين بإجراءات التقديم الرسمي فيما يتعلق بالقروض السكينة من خلال، رابط منظومة القروض السكنية، والذي تم إطلاقه في وقت قريب وتفعيله رسمياً من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بغرض الاستفادة من الحصول على قروض مصرف الادخار وكذلك قطع أراضي للشباب من وزارة الشباب إعتبارا من 27 فبراير 2022 وذلك بموجب مبادرة رئيس الحكومية للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة.

التسجيل في المنظومة pmhi ly ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة

منظومة القروض السكنية يكون من خلالها التسجيل لمنفعة القرض او قطعة ارض ضمن الخيارات المقدمة من الحكومة الليبية لصالح المواطن الليبي على رابط موقع المنظومة تلك، ويلزمه من ذلك تعبئة البيانات التي تظهر في نموذج التسجيل في استمارة المنظومة هذه بأن يقوم بإدخال البيانات الشخصية وما يتعلق بالوظيفة وايضا طبيعة ونوع المزايا التي يريد الحصول عليها، وفي ذلك تؤكد الحكومة الليبية عن طرح 50 الف قطعة ارض يتم توزيعها على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تخصيص 25 ألف قطعة أرض، وذلك للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة تخصهم على المنظومة المتوفرة ويتم التأكد منها عبر آليات المتابعة من الباحثين الرسميين الى مسكن المستفيد الراغب بقطعة ارض كما يتم العمل بنظام الأولوية لذوي الدخل المحدود وفئات أخرى لذلك مجرد التقديم لا يعني الموافقة على طلبك الذي تقدمه عبر لينك منظومة القروض السكنية pmhi ly register.

منظومة القروض مصرف الادخار

في إطار مبادرة رئيس الحكومة للاسر المحتاجة في ليبيا التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تتجاوب في تخصيص مبالغ للاسر الأقل دخلاً بواقع 150,000 الف دينار يستفيد منها 25 ألف مستفيد كتمويل قرضي يقدمه مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

رابط منظومة القروض السكنية

يمكن الإنتقال مباشرة إلى رابط منظومة القروض السكنية في ليبيا من ذلك الرابط pmhi ly register ومن خلال يكون التسجيل الالكتروني، وبالنقر على الرابط السابق يمكنك بدء التسجيل الجديد لفتح الحساب لأول مرة باستخدام رقم الهاتف التابع لكم ثم تلقي كود عبره لتفعيل المنصة، وهكذا قدمنا تسجيل الدخول في منظومة القروض ليبيا للشباب بهذه الكيفية.