تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء

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تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء المالية والشرائية ، وذلك من خلال مبالغ تمويلية كبيرة يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ، حيث يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً بشروط سهلة وميسرة. مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة.

تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ تمويل شركة البيت الأهلي من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

القرض الشخصي متاح بعد كفيل ولا ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل حتي 5 سنوات ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في في أي وقت. شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل السعودي يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي لاستكمال جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي لاستكمال جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي هو ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص هو 12 شهر لاستكمال إجراءات طلب تمويل شركة البيت الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب. عمر شويل - جدة تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء - ثقفني

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