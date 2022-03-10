عاجل- «مختبرات بيولوجية».. أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق، أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، فى مختبرات نشطت بتمويل أمريكى قرب الحدود الروسية. وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: "فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم الكشف عن إخفاء نظام كييف بشكل عاجل آثار البرنامج البيولوجى العسكرى فى أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية".

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