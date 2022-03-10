عاجل- لافروف يبرر قصف مستشفى الأطفال فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن روسيا لا تخطط للهجوم على أى دولة، وفى نفس الوقت نسعى لأن تكون أوكرانيا محايدة دون أن تشكل تهديدا للأمن الروسى.

وفيما يخص قصف مستشفى للأطفال فى أوكرانيا، قال لافروف، "لقد اتفقنا على أهمية الإجراءات الإنسانية لحماية المدنيين"، مضيفًا أن مستشفى الأطفال فى ماريوبول كان تحت سيطرة متشددين وخالية من المرضى.

وعن تواجد الأسلحة فى أوكرانيا، أكد لافروف، بأن الاتحاد الأوروبى ينتهك كل المبادئ بإرساله أسلحة إلى كييف.

كما اختتم لافروف حديثه، بأنه سيتم ترتيب لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لكن حال ضمان التوصل لنتائج إيجابية، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وانطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكرانى فى أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين فى 6 مناطق قتال مشتعلة.