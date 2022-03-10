الجيش الصينى: قدمنا لقاحات كورونا لجيوش أكثر من 30 دولة ‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم جيش التحرير الصينى وقوات الشرطة المسلحة الشعبية وو تشيان، بحسب وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، إن الجيش الصينى قدم مساعدات لقاح كوفيد لجيوش أكثر من 30 دولة بما فى ذلك باكستان وكمبوديا ومنغوليا وغينيا الإستوائية.

وتابع "إن جيش التحريرالشعبى تعاون مع جيوش أكثر من 50 دولة فى مكافحة المرض من خلال تقديم الإمدادات الطبية وإرسال فرق الخبراء وعقد اجتماعات افتراضية لتبادل الخبرات فى مكافحة الفيروسات".

وأضاف أن الجيش الصينى سيعزز التعاون مع سلطات الدفاع الأجنبية والجيوش فى هذه الأوقات العصيبة.