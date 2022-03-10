وزير الخارجية الأوكرانى: سنواصل العمل على تحرير جميع أراضينا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، أنه بذل قصارى جهده مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، للتوصل لحل للأزمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معه على مواصلة الجهود لحل القضايا الإنسانية.





وقال كوليبا، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، إننا سنواصل العمل على تحرير جميع أراضينا، مضيفا أن بعض المناطق مثل ماريوبول فى أشد الحاجة لفتح ممرات آمنة، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وانطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكرانى فى أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين فى 6 مناطق قتال مشتعلة.

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