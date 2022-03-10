الأردن يعزي مصر بشهداء مالي

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ تعازيها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا الذين استشهدوا من قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي، يوم أمس، إثر إنفجار عبوةٍ ناسفة. وقدمت الوزارة تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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