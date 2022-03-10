آبل تطلق ايفون يعمل على شبكة الجيل الخامس iPhone 5G الأقل سعرًا إليكم التفاصيل

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عمر شويل - جدة أطلقت شركة آبل Apple إصدارًا جديدًا من ايفون iPhone الأقل سعرًا يحتوي على معالج أسرع ويمكنه الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية. إنها أول ترقية لجهاز iPhone SE الخاص بشركة Apple منذ ما يقرب من عامين. تبلغ تكلفة الجهاز الجديد 429 دولارًا، بزيادة عن آخر سعر لـ SE البالغ 399 دولارًا. جاء الإطلاق الجديد خلال عرض تقديمي للشركة على الإنترنت أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

ايفون اس اي Iphone SE الجيل الخامس معالج فائق الجودة والقوة

تقول Apple إن معالج SE، الذي تسميه الشركة A15 Bionic، يعمل على تحسين نظام الكاميرا على الجهاز الجديد. تهدف ترقيات الكاميرا إلى تسهيل التقاط صور عالية الجودة على المستخدمين، خاصةً عندما يكون الضوء المتاح منخفضًا.

iPhone SE مادة الصناعة جاجية قوية وموفر للبطارية

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت شركة آبل أن iPhone SE صُنع بنفس مادة الزجاج القوية المستخدمة في أغلى موديلاتها. والجهاز مزود بأدوات تساعد في توفير طاقة البطارية. لكن الميزة الأكثر جاذبية للهاتف قد تكون قدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس. 5G هو الجيل التالي في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية. يعد بسرعات تحميل وتنزيل أسرع. تم تصميم هذه التقنية لتقليل تأخيرات الاتصال وتحسين أداء الجهاز، خاصة بالنسبة للأنشطة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب.

في الولايات المتحدة، لا يزال توفر خدمة 5G محدودًا. لكن مزودي خدمة الهاتف المحمول أعلنوا عن خطط لمواصلة زيادة توافر 5G.

هواتف ايفون التي تعمل على شبكات الجيل الخامس

حاليًا، تم تجهيز طرازي iPhone 12 و iPhone 13 من أبل فقط للعمل مع شبكات 5G. هذه الأجهزة تكلف الكثير من المال. يبدأ سعر iPhone 12 من 599 دولارًا، بينما يبلغ سعر iPhone 13 الأقل تكلفة 699 دولارًا. يقول خبراء الصناعة إن عرض أبل الأخير لأجهزة iPhone 5G دفع العديد من المستخدمين إلى الترقية من الأجهزة القديمة على أمل الحصول على اتصالات أسرع. على سبيل المثال، أثبت جهاز iPhone 13 أنه بائع رائج العام الماضي. أفادت مجموعة الأبحاث IDC أن المبيعات دفعت شركة أبل إلى التفوق على منافستها Samsung لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي .

أهم ما جاء في مؤتمر آبل الأخير موعد إصدار هاتف ايفون اس اي الجيل الخامس

قال رئيس شركة آبل، تيم كوك، في حفل إطلاق الشركة، “نحن متحمسون لجهاز iPhone SE الجديد للبناء على هذا الزخم .” سيتوفر أحدث إصدار من iPhone SE في المتاجر يوم 18 مارس.

يعمل دان آيفز مع شركة الاستثمار ويدبوش سيكيوريتيز ومقرها الولايات المتحدة. أخبر وكالة أسوشيتيد برس أنه يتوقع أن تبيع Apple 30 مليونًا من أحدث طرازات iPhone SE خلال العام المقبل. وقال إن النموذج الجديد يمكن أن يساعد في سد حاجة المستخدمين الذين يمتلكون حاليًا واحدًا من ما يقدر بنحو 225 مليون جهاز iPhone لا يقل عمره عن ثلاث سنوات. وأضاف آيفز أن العديد من هؤلاء المستخدمين سيرغبون في شراء نموذج أقل تكلفة.

يتبع Tuong Nguyen سوق الهواتف الذكية لشركة Gartner، وهي شركة أبحاث واستشارات تكنولوجية أمريكية. وقال إنه على الرغم من أن Apple لا تجني الكثير من بيع iPhone SEs كما تفعل من الطرز الأغلى ثمناً، إلا أنه لا يزال بإمكانها تحقيق إيرادات . وذلك لأن مستخدمي iPhone يميلون أكثر إلى شراء اشتراكات في خدمات Apple الأخرى، مثل الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب.

قال نجوين: “من الجيد دائمًا أن تجعلك شركة Apple تشتري هاتفًا جديدًا”. “ولكن من الأفضل أن تجعلك تشترك … لأن ذلك يتحول إلى أرباح متكررة .”

إطلاق جهاز ايباد اير مطور بتصميم جديد واتصال شبكة الجيل الخامس

كما أعلنت شركة آبل عن إطلاق جهاز iPad Air مطور يتميز بتصميم جديد واتصال 5G وشريحة معالجة أسرع مستخدمة في أجهزة MacBooks الخاصة بالشركة. سيتوفر iPad Air الجديد بسعر 599 دولارًا في 18 مارس.

كما تم تقديم جهاز كمبيوتر جديد عالي الأداء تم تصميمه للموسيقيين ومحرري الفيديو وصانعي الأفلام في حفل الشركة. سيتكلف النظام، المسمى Mac Studio، ما بين 2000 دولار إلى 4000 دولار للمعالج الرئيسي. تبلغ تكلفة الشاشة عالية الجودة مقاس 27 بوصة 1600 دولار أخرى. سيكون متاحًا أيضًا في 18 مارس.

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