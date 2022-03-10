منصة مدرستي: طريقة استخراج نتيجة الطالب 1443 الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة تعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات الالكترونية التعليمية في الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية، فمنذ إطلاق وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي من أجل التعليم عن بعد بدأ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون وغيرهم من منسوبي التعليم التسجيل في منصة مدرستي من أجل الدخول عليها وممارسة الأنشطة الدراسية من خلالها، فضلاً عن أنه تم اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 من خلالها، بل أن الأمر أصبح أكثر أهمية من ذلك حيث أصبحت منصة مدرستي الالكترونية تقوم بنشر نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول إلى المنصة، وأيضاً خدمة إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني الخاص بالطالب وبه نتيجته في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وينتظر خلال الساعات القادمة طلاب المرحلة الثانوية وجميع المراحل التعليمية ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443 من خلال منصة مدرستي التعليمية حيث ستقوم المدارس بالاعلان عن النتائج لكافة الطلاب فور ظهورها من خلال منصة مدرستي بالإضافة إلى أن النتائج سيتم الاعلان عنها عبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم، وذلك من خلال الدخول إلى نظام نور من خلال حساب ولي الأمر أو من خلال حساب الطالب، حيث تسعى الوزارة إلى توفير النتائج لكافة الطلاب وأولياء أمورهم بشتى الطرق للتسهيل عليهم.

نتائج الطلاب 1443

وتأتي منصة مدرستي جنباً إلى جنب خلال هذه الأيام مع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل ظهور نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي، ونظام نور التعليمي، حيث توفر المنصتان خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وإمكانية طباعة إشعارات النتيجة الخاصة بكل طالب مسجل في منصة مدرستي أو من خلال نظام نور التعليمي، وهو مايسهل على الطالب وولي الأمر إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وبدون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

وقد قامت العديد من المدارس في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن ظهور نتائج طلابها عبر منصة مدرستي الالكترونية، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مختلف المراحل الدراسية عبر منصة مدرستي التعليمية، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول 1443 من خلال منصة مدرستي.

منصة مدرستي الالكترونية هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها تمكنت وزارة التعليم في المملكة ببدء العام الدراسي الحالي 1442، حيث أن الفصل الدراسي الأول قد بدأ وانتهى من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي أطلقتها وزارة التعليم من أجل بدء تفعيل نظام التعليم عن بعد في المملكة ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم للحد من إنتشار وباء كورونا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين ومنسوبي التعليم من الإصابة بالوباء.

ينتظر طلاب المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول 1443 من خلال منصة مدرستي التعليمية، حيث ستقوم المنصة منصة مدرستي بالاعلان عن نتائج الطلاب في مختلف المواد الدراسية، وسيتمكن كل طالب من معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول 1443 في كافة المواد التي قام بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيها.

منصة مدرستي استخراج نتائج الطلاب 1443

وكان في الساعات الماضية يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط منصة مدرستي من أجل تسجيل الدخول من خلال حساب الطالب عبر منصة مدرستي التعليمية، من أجل أن يحصل الطلاب وأولياء الأمور على بيان درجات الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443، مع إمكانيتهم لطباعة الشهادة الالكترونية عبر منصة مدرستي، وهو الأمر الذي سهل على الوقت والجهد عليهم بدلاً من الذهاب إلى المدارس للاستعلام عن نتائج الطلاب.

استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر مدرستي

وينتظر في هذه الآونة العديد من الطلاب الذين انتهوا من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442 ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، والتي ستقوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من تصحيح دفاتر الإجابات ورصد الدرجات، ومن ثم سيتم رفعها عبر منصة مدرستي التعليمية، ونظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم.

منصة مدرستي

فمع بداية العام الدراسي قامت وزارة التعليم بالاعلان عن أنها ستقوم ببدء العام الدراسي الجديد 1442 من خلال منصة مدرستي ولمدة سبعة أسابيع من بداية العام الدراسي، إلا أنه صدر قرار فيما بعد من أجل أن تستمر الدراسة من خلال منصة مدرستي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442.

وقد انتهى بالفعل عدداً من طلاب المملكة العربية السعودية وبدأوا في الحصول على إجازة نصف العام الدراسي 1442، إلا أن الاختبارات لكافة المراحل الدراسية سيتم إنتهائها بنهاية يوم الخميس المقبل والموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبرمن العام الجاري 2020، حيث تتم حالياً اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، والتي تتم عن طريق منصة مدرستي التعليمية، كما أعلنت في وقت سابق وزارة التعليم أن اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 ستتم من خلال منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الدخول والاستفادة من خدمات منصة مدرستي الالكترونية التي تقدمها لكافة الطلاب ومنسوبي التعليم فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر زيارة: schools.madrasati.sa.

طريقة استخراج نتيجة الطالب عبر منصة مدرستي

وسيتمكن الطلاب في كافة المراحل الدراسية من استخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول 1443، حيث سيتم استخراج النتائج من خلال منصة مدرستي التعليمية، ومن أجل القيام باستخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي الالكترونية عبر زيارة schools.madrasati.sa . القيام بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عبر منصة مدرستي. القيام بفتح الصفحة التي فيها اشعارات الفصل الدراسي الأول ثم الضغط عليها. يتم فتح صفحة بها الملفات ملف PDF نوم بالنقر على الملف من أجل تحميله. يتم تحميل ملف الطالب ويتم حفظه على الجهاز الشخصي الخاص بالطالب أول ولي أمره، ومن ثم حفظها وطباعتها.

وبهذه الطريقة يكون قد تمكن الطالب وولي أمره من استخراج نتيجة الطالب عبر منصة مدرسيت التعليمية، والصورة السابقة وضحت لكم بشكل أكبر طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي الالكترونية، ويمكنكم حفظها على هواتفكم الجوالة، وأجهزة الحاسوب الخاص بكم من أجل العودة عند الحاجة إليها، من أجل معرفة كيفية استخراج النتائج من خلال مدرستي.