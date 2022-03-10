عاجل- أسلحة كيماوية.. أمريكا تحذر روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية فى الأراضى الأوكرانية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، وصفت ساكى اتهامات روسيا بأنها "كاذبة" و"غير معقولة"، وحذرت من أن هذا الادعاء يمكن أن يستخدم كذريعة للروس لنشر أسلحة كيماوية فى هجومهم على أوكرانيا.

وقالت ساكى، فى بيان لها: "إنها عملية تضليل المعلومات التى رأيناها مرارا من الروس على مر السنين فى أوكرانيا وفى دول أخرى، والتى تم فضح زيفها، ومثال على أنواع الذرائع الكاذبة التى حذرنا الروس من اختراعها".

وتابعت قائلة: "تمتلك روسيا أيضا سجلا حافلا فى اتهام الغرب بنفس الانتهاكات التى ترتكبها روسيا نفسها. هذه كلها حيلة واضحة من جانب روسيا لمحاولة تبرير هجومها الإضافى المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا".