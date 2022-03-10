إجراء عاجل من صندوق النقد الدولى بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف 1.4 مليار دولار لأوكرانيا، من خلال أداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة فى تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادى للحرب.





وأعرب المجلس التنفيذى للصندوق، فى بيان نشر على الموقع الرسمى لصندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، عن دعمه القوى للشعب الأوكراني، وتعاطفه معه فى هذه الأوقات الصعبة للغاية، مؤكدا أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات الأوكرانية.

ووفقا للبيان، أسفرت الحرب فى أوكرانيا عن خسائر مأساوية فى الأرواح ومعاناة بشرية، وبينما تخيم أجواء عدم اليقين على الآفاق بدرجة استثنائية، فقد تركت الحرب الدائرة بالفعل آثارا بالغة الخطورة على الاقتصاد، مع تدفق أكثر من مليونى لاجئ خلال 13 يوما فقط وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الرئيسية فى أوكرانيا.

وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد من خلال أداة التمويل السريع، والذى يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا فى الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح لأوكرانيا قدرا من الدعم الحيوى على المدى القصير مع المساهمة فى تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين.

وألغت السلطات الأوكرانية اتفاق الاستعداد الائتمانى وأعربت عن عزمها العمل مع الصندوق لتصميم برنامج اقتصادى ملائم يهدف إلى إعادة الإعمار والنمو، حين تسمح الظروف بذلك، وتنوى السلطات مواصلة التشاور الوثيق مع خبراء الصندوق فى سياق جهودها لتصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من وطأة الأزمة.