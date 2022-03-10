عاجل- روسيا تصدر بيانا بشأن خط نقل الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الخميس، إلى أن حجم الطلب على الغاز وصل اليوم إلى 109.4 مليون متر مكعب، علما أن أرقام ترانزيت الغاز الروسى عبر أوكرانيا كانت فى حدود هذه القيم منذ نهاية فبراير الماضى، كما جرى الحفاظ على تحميل خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، الذى يجرى من خلاله نقل الغاز الروسى إلى ألمانيا عبر بولندا، بنفس الكميات القصوى.

ويعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسى منذ نهاية فبراير الماضى إلى المخاطر الناجمة عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتوقعات الطقس فى أوروبا.

ووفقا لتوقعات حالة الطقس، ستتراجع درجات حرارة الجو فى بريطانيا وشمال فرنسا وهولندا تدريجيا هذا الأسبوع، وسيستمر الطقس باردا بشكل ملحوظ فى ألمانيا وإيطاليا طوال الأسبوع.