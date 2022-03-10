بدء اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا

بدأت محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، في أنطاليا جنوب تركيا، بحضور نظيرهما التركي، مولود جاويش أوغلو، وسط مساع لتسوية النزاع الذي ينذر بتبعات واسعة في العالم.

وتشكل هذه المحادثات الجارية في تركيا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، منذ بدء روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وبدأت المحادثات بين وزيري الخارجية في جنوب تركيا، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما قال دبلوماسي تركي لوكالة "فرانس برس".

وقبل بدء الاجتماع الثلاثي، رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيريه، وتحدث بشكل منفصل مع كل من الوزيرين اللذين وصلا مساء الأربعاء وأقاما في فندقين مختلفين.

ويعتزم كوليبا الذي أعرب عن امتنانه لمضيفيه الأتراك، الإصرار على "ثلاث نقاط رئيسية" خلال الاجتماع الثلاثي، وفقا لبيان صحافي صادر عن وزارته وهي "وقف فوري لإطلاق النار وتحسين وضع المساعدات الإنسانية في ماريوبول وخاركيف وسومي وفولنوفاخا ومدن أوكرانية أخرى، وانسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا".

وقال دبلوماسي تركي لوكالة "فرانس برس": "من المهم أن يتفق وزيرا الخارجية على الاجتماع في تركيا، وليس في مكان آخر".

وأوضح أن "تركيا تأمل قبل كل شيء ضمان وقف إطلاق النار" مشيرا إلى أن الاجتماع الثنائي بين وزيري الدولتين "سيستغرق ساعة ونصف الساعة. ربما أكثر أو أقل من ذلك".