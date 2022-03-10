نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشرا” صراع القوة الليوث vs النمور هنا موعد مباراة الشباب والاتحاد ترقب نتيجة الشباب ضد الاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة في الجولة 24 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد الكروية خلال الفترة القادمة، خاصة من قبل جماهير العميد متصدر ترتيب الجدول والتي تمني النفس بالفوز، واستعادة الثقة من جديد في الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، الثقة التي اهتزت بخسارة الاتحاد أمام الهلال في اللقاء الماضي، اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للنمور، بينما الشباب المنتشي بفوزه العريض في الجولة الماضية برباعية على الباطن، يسعى لاستغلال الحالة النفسية السيئة للاتحاد والانقضاض عليه لتقليل الفارق بينهما.

موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة

17.45 : – بتوقيت غرينتش العالمي.

18.45 : – بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.45 : – بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.45 : – بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت.

21.45 : مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 23 17 3 3 7 20:49 29 54 2 الشباب 23 13 7 3 7 27:44 17 46 3 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 4 الهلال 21 12 7 2 9 21:42 21 43 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 23 9 4 10 7 35:25 -10 31 7 الرائد 23 8 5 10 7 34:29 -5 29 8 الفتح 23 7 7 9 7 29:33 4 28 9 الفيحاء 22 6 9 7 8 18:18 0 27 10 الطائي 23 8 2 13 7 36:22 -14 26 11 الأهلي 23 5 10 8 7 31:28 -3 25 12 التعاون 23 5 9 9 7 39:36 -3 24 13 الفيصلي 23 5 9 9 7 31:22 -9 24 14 الإتفاق 22 5 8 9 8 36:26 -10 23 15 الباطن 23 5 7 11 7 34:22 -12 22 16 الحزم 23 3 5 15 7 30:15 -15 14

عداد تنازلي لموعد المباراة

القناة الناقلة مباراة الشباب والاتحاد

كما هو معلوم جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ينقل بصورة حصرية عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة القمة المرتقبة بين الشباب والاتحاد سوف تذاع على الهواء مباشراً عبر قناة ssc hd 1/ sd 1، ويعلق عليها المعلق حماد العنزي والمعلق عبد العزيز السبر.

مباراة الشباب ضد الاتحاد القادمة في الدوري

القمة تجمع أصحاب المركزين الأول والثاني فريق الاتحاد متصدر الجدول برصيد 54 نقطة، من خوض 23 مباراة فاز في 17 وتعادل في 3 وخسر 3 مباريات، كانت واحدة منهم على يد فريق الشباب في الدور الأول بهدفين دون مقابل، والشباب صاحب الأرض والجمهور في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، الساعي لتقليص الفارق بينه وبين العميد، لتكون كافة الاحتمالات مفتوحة للصراع على لقب الدوري.

التشكيل المتوقع للشباب اليوم