روسيا تدمر 2911 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله، اليوم الخميس، إن القوات الروسية دمرت 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن.
وقال أيضا إن الجيش الروسي سيطر على عدد من الأحياء في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التصريحات.
يذكر أن روسيا قالت في وقت سابق اليوم، إن مزاعم أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول “أخبار كاذبة” لأن المبنى كان مستشفى سابق للولادة تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة.
وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر يقول “هكذا تولد الأنباء الكاذبة”.
وقال بوليانسكي إن روسيا حذرت يوم السابع من مارس من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء.
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