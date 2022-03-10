عاجل- روسيا تكشف تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير أكثر من 2900 هدف عسكرى منذ بدء العملية فى كييف، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن منذ أسبوعين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.